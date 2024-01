Volume de eletricidade e gás natural negociado no mercado ibérico aumentou 4% em 2023

Leia Também Preços da luz vão subir à boleia das tarifas de acesso? 10 perguntas e respostas para perceber o que muda

A OMIClear, empresa que faz parte do grupo OMI - Operador do Mercado Ibérico e que oferece serviços de registo, compensação e liquidação de contratos derivados de eletricidade e gás natural listados no OMIP SGMR, MIBGAS e MIBGAS Derivatives, deu conta esta terça-feira de. Em relação ao nível de atividade,. Além do aumento do volume anual, subiu também o número de agentes participantes e o portfólio de contratos de gás natural aceites para registo expandiu-se.destacando-se, por um lado, os dois novos produtos listados na MIBGAS (entre eles o contrato indexado ao preço spot do índice holandês TTF), bem como o novo produto listado no OMIP - contrato de futuros Spread PVB/TTF com liquidação financeira."O aumento do portfólio de produtos permite às empresas que operam no OMIP e no MIBGAS terem mais e melhores soluções de gestão de riscos para as suas posições", referiu a OMIClear, em comunicado.Ainda durante o ano de 2023, foram admitidos 10 novos agentes habilitados para registar os seus negócios na OMIClear, que se somam a um conjunto significativo de agentes já existentes que ampliaram a sua atividade no gás natural e a outros agentes que, após um período de menor atividade, retomaram a sua atividade.A OMIClear é uma empresa com sede em Portugal que presta serviços de compensação e liquidação relativamente a contratos de derivados de energia negociados e/ou registados no Mercado de Derivados OMIP (mercado regulamentado de energia gerido pelo OMIP - Pólo Português) desde 3 de Julho de 2006.Já o OMIP é um operador regulamentado que fornece ao mercado, juntamente com a OMIClear, uma. O OMIP, enquanto instituição, bem como a sua atividade encontram-se sujeitos à supervisão da CMVM.Além disso, o OMIP oferece serviços como leilões para atribuição de ativos, nomeadamente electricidade, gás natural, licenças de produção de energia eólica, capacidade na interligação elétrica Portugal-Espanha, capacidade nas infraestruturas do Sistema Nacional Gás Natural, Produção em Regime Especial. No mercado retalhista de energia, presta serviços no âmbito do processo de mudança de comercializador.O OMIP encontra-se inserido no Grupo OMI, do qual fazem parte, a OMIClear e o OMIE - Mercado à vista ibérico de electricidade.