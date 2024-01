Preços das botijas de gás vão aumentar em janeiro, diz ERSE

Leia Também Eletricidade está mais cara e vem aí frio polar. Saiba como aquecer a casa sem estourar o orçamento

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE),mais usadas pelas famílias em Portugal - propano de 11 e 45 kg e butano de 13 kg -O mais recente Relatório Mensal de Supervisão de Preços do GPL Engarrafado, publicado esta quinta-feira, mostra que no caso da botija de gás de gás propano de 11 kg o aumento estimado pelo regulador para o preço eficiente - já considerando as margens máximas de comercialização permitidas por lei - será de 2,15%, de um valor de 30,97 euros em dezembro para 31,63 euros este mês.Já em relação à botija maior, de 45 kg, vai aumentar 1,8%, de 111,30 euros em dezembro para quase 114 euros em janeiro.No caso das garrafas de 13 kg de butano vendidas em Portugal, a ERSE prevê um aumento de 0,54%, de 32,41 para 32,59 euros.O documento da ERSE sublinha que no último mês de 2023 se verificou "uma tendência crescente nas cotações internacionais do propano e do butano, representando um aumento de sensivelmente 7,8% e 1,2%, respetivamente".Relativamente aos últimos quatro meses (setembro a dezembro do ano passado), o regulador mostra que os preços anunciados pelas empresas que vendem gás engarrafado no país, e reportado no Balcão Único da Energia, apresentaram, em regra, "um desvio positivo relativamente aos preços eficientes". Ou seja, as botijas de gás estão a ser vendidas por um valor superior ao que é recomendado pela ERSE.No entanto, frisa o regulador, "os desvios têm vindo a diminuir significativamente, verificando-se até desvios negativos em dezembro, nalgumas tipologias de garrafas". Desta forma, no mês passado (e considerando já as margens máximas de comercialização permitidas por lei), a botija de 11 kg de gás propano foi vendida apenas 48 cêntimos acima do preço eficiente (+1,5%), a botija de 45 kg de propano esteve a valer mais 43 cêntimos do que o recomendado (+0,4%) e a botija de 13 kg de butano registou um preço 0,8% inferior (menos 25 cêntimos).Para este mês de janeiro, e refletindo a já trajetória de subida nas cotações dos mercados internacionais, os preços eficientes recomendados pela ERSE são de: 30,48 euros para a 11k propano, representando uma subida de 2,19%; 110,02 euros para 45 kg de propano (+2,45%); e 31,44 euros para 13 kg de propano (+0,55%).