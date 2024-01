Eletricidade está mais cara e vem aí frio polar. Saiba como aquecer a casa sem estourar o orçamento

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro mês do novo ano que agora se inicia está a ficar marcado por dois fenómenos muito pouco compatíveis entre si: por um lado uma massa de ar polar, que tem dado origem a temperaturas inferiores ao normal para a época do ano, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera; por outro, um aumento generalizado nos preços da eletricidade a pagar pelas famílias portuguesas, estejam estas ainda no ...