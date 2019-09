Preços dos combustíveis descem mais de 1 cêntimo após fortes subidas

Depois das fortes subidas que se verificaram esta semana nos preços dos combustíveis em Portugal, na próxima há margem para descidas.





Tendo em conta a variação dos combustíveis cotados nos mercados e do câmbio do euro face ao dólar, na segunda-feira o preço da gasolina poderá baixar 1,5 cêntimos e no caso do gasóleo também há margem para uma descida acima de 1 cêntimo.