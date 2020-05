Preços dos combustíveis vão subir 4 cêntimos, com gasolina em máximos de um mês

Desde o início deste ano, o preço da gasolina simples 95 desvalorizou 17%, enquanto que o do gasóleo perdeu 19% do seu valor.



O regresso às subidas surge numa altura em que Portugal está a proceder a um desconfinamento gradual, depois de decretado o fim do Estado de Emergência, em que o uso de veículos pessoais e transportes públicos volta a ser maior.







Esta subida de preços espelha a variação da tonelada métrica de cada ativo no mercado europeu até ao final desta semana, aos quais os preços do gasóleo e da gasolina estão indexados.



Assim sendo, a tonelada métrica da gasolina conheceu uma valorização de 32,90% para os 233,396 euros, enquanto que a do gasóleo subiu 20,75% para os 239,23 euros.



Contudo, apesar da evolução dos preços dos combustíveis ser calculada tendo por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro, o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).

Atestar o depósito de um carro com motor a combustão em Portugal ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio, com os preços do gasóleo simples e da gasolina simples 95 a terem margem para subir cerca de 4 cêntimos.Segundo os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples vai interromper um ciclo de quatro semanas consecutivas a cair e pode registar uma subida de 3,6 cêntimos por litro para os 1,273 euros por litro. A efetivar-se esta subida, a gasolina estará ao seu preço mais elevado do último mês, regressando a valores praticados no final de março.