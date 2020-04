Produção da EDP Renováveis caiu 8% no primeiro trimestre

A produção de eletricidade da EDP Renováveis desceu 8% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, revelou a empresa liderada por Manso Neto esta quarta-feira, 15 de abril.





Segundo a EDP Renováveis, entre janeiro e março a produção desceu 8% para 7,8 TWh, uma evolução que reflete a menor capacidade instalada "depois da execução da estratégia de Sell-down da EDPR".





No primeiro trimestre, as operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 37%, 61% e 2% do total da produção, sendo que a descida mais expressiva da produção foi observada no Brasil (-49%), devido à alienação do parque eólico Babilonia.





Na Europa, a geração de energia decresceu 20%, com uma descida de 28% em Espanha e 15% em Portugal. Na América do Norte, pelo contrário, a produção aumentou 5%, refletindo a nova capacidade em operação juntamente com o recurso eólico estável.





No primeiro trimestre deste ano, a EDP Renováveis atingiu um fator de utilização de 34%, o mesmo valor observado no período homólogo, e em março geria um portefólio de 11,2 GW: 4,6 GW na Europa (2,1 GW em Espanha, 1,2 GW em Portugal e 1,3 GW no resto da Europa), 6,3 GW na América do Norte e 0,3 GW no Brasil.





Este valor representa uma diminuição de 484 MW face ao mesmo mês do ano passado, refletindo a conclusão de transações de venda no total de 1,3 GW e a construção de 827 MW, incluindo a participação de 50% num portefólio solar de 278 MW nos EUA.