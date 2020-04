Produção de eletricidade da EDP aumenta 2% no primeiro trimestre

A produção de eletricidade da EDP ascendeu a 18.286 GWh no primeiro trimestre, uma subida de 2% face a igual período de 2019, isto apesar da quebra de 2% na capacidade instalada, que se cifrou em 26.544 GWh, indicou esta quinta-feira a elétrica liderada por António Mexia.

A EDP destaca o impacto da pandemia da covid-19 na comercialização de energia, indicando que a eletricidade vendida recuou 0,9% em Portugal e 9,1% em Espanha. A elétrica refere que "isolando apenas o mês de março, o volume distribuído em Portugal caiu 1,1%, com os pequenos negócios (BTE) a reduzir o consumo em 13% [em termos homólogos]e os pequenos consumidores (BTN) com um aumento de 4%".

No Brasil, a redução do volume distribuído (-5,1%) deve-se essencialmente à redução de consumo de um grande cliente industrial, acrescenta. "O efeito da pandemia sentiu-se mais tarde: nos primeiros 10 dias de abril, os volumes reduziram-se em 13% na EDP SP e 11% na EDP ES", assinala a empresa.



A capacidade instalada da EDP cifrou-se em 26,5 GW, um decréscimo de 2% face ao primeiro trimestre de 2019, sendo que 73% a partir de fontes renováveis. A elétrica diz que nos últimos 12 meses adicionou 688 MW de capacidade eólica, "em paralelo com a execução da nossa estratégia de rotação de ativos que levou à desconsolidação de 997 MW (491 MW líquidos) na Europa, 137 MW no Brasil e 199 MW nos EUA, ambos referentes a capacidade eólica".

No final do mês passado, a empresa tinha 964 MW de capacidade eólica em construção, dos quais 85% na América do Norte.

Na geração de eletricidade, 79% foi proveniente de fontes renováveis, tendo-se registado uma melhoria da hidraulicidade, com um crescimento homólogo de 75%.