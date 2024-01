Produção de energia eólica em Portugal atingiu novo máximo histórico

Leia Também Produção de energia eólica atinge máximos históricos devido a ventos fortes

, na passada terça-feira, dia 16 de janeiro, às 17h30 com um pico de 4917MW, anunciou a REN - Redes Energéticas Nacionais.Em comunicado, enviado às redações, a REN indica que o valor registado corresponde a 63% do consumo nacional de eletricidade àquela hora., às 02h30, com uma produção de 4843MW.No total do dia 16 de janeiro, o consumo de energia elétrica totalizou 167 GWh, com uma ponta de 8 553 MW às 19h30, especifica a REN. A produção renovável abasteceu 88% do consumo nacional e do saldo exportador, destacando-se a eólica com 42%. O saldo de trocas com o estrangeiro foi exportador, com 50 GWh.