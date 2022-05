Produção de gás natural dos Estados Unidos abranda

Corporation - empresa norte-americana de energia que gere a exploração de gás no país - indica que, em Appalachia, o maior centro de produção do país, responsável por 37% do gás nos EUA em 2021, a média de crescimento foi de 36% entre 2010 a 2019. Esse valor caiu para 4% em 2020 e 2021. Já em Permian Shael, no Texas - o segundo maior produtor, com uma fatia de 19%, - o crescimento abrandou de uma média de 17% ao ano, entre 2012 e 2020, para 8% em 2021.

Na apresentação dos resultados, a ETQ afirmou que não espera regressar ao ritmo anterior enquanto não forem construídos mais gasodutos. Analistas do Bank of America, citados pela Reuters, indicam que Appalachia "está a aproximar-se do seu limite de capacidade", estimando haver "pouca ou nenhuma margem para um crescimento na produção". Já em Permian, os analistas indicam que só a construção de novas infrastruturas poderá impedir uma desaceleração significativa no próximo ano.