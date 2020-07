Propostas de investimento no hidrogénio atingem os 16 mil milhões

O Ministério do Ambiente e Ação Climática anunciou este domingo, 19 de julho, ter recebido, "74 manifestações de interesse relacionados com projetos de investimento na fileira industrial do hidrogénio". Segundo um comunicado divulgado pelo ministério liderado por João Pedro Matos Fernandes "os investimentos propostos perfazem cerca de 16 mil milhões de euros, ou seja, o equivalente a 7,5% do PIB português".



Estas manifestações de interesse, adianta o Ministério do Ambiente e Ação Climática, "respeitam a projetos de empresas portuguesas e europeias, abrangendo toda a cadeia de valor, com participações dos setores público e privado, e mobilizando grandes empresas, PME, agentes de inovação e de investigação".





"Os projetos abrangem também diferentes áreas estratégicas, desde a produção de hidrogénio verde aos transportes. O projeto que mobiliza mais recursos é da área química e revela, desde já, a capacidade de mobilização da indústria portuguesa e o reconhecimento da oportunidade do desenvolvimento da economia do hidrogénio, em contexto nacional e europeu", acrescenta-se no referido comunicado.Esta auscultação do mercado foi criada para robustecer a candidatura portuguesa ao Important Project of Common European interest e para incentivar sinergias a nível de cluster industrial. Agora, estas manifestações de se interesse serão avaliadas pelo Comité de Admissão de Projetos, que envolve as áreas governativas da Economia e Transição Digital, do Ambiente e da Ação Climática e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Negócios Estrangeiros.O hidrogénio é visto com uma solução para a redução das emissões de dióxido de carbono e é obtido através de um processo químico conhecido como eletrólise, o qual utiliza a corrente para separar o hidrogénio do oxigénio que existe na água. Neste sentido, se a eletricidade for obtida através de fontes renováveis, isso significa que não será emitido CO2 para a atmosfera.