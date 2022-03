Rede Europeia de Energia expulsa agência da Rússia

A Rede Europeia de Energia (EnR) anunciou, esta terça-feira, que expulsou a Agência de Energia da Rússia, numa decisão que descreve como "uma resposta solidária à gravidade a atual situação na Europa".





Em comunicado enviado às redações, a ADENE, que preside à EnR, indica que a decisão foi tomada depois de "analisada cuidadosamente" a atual situação, desencadeada pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a 24 de fevereiro, que "já provocou a morte de milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças, e obrigou a uma fuga em massa de milhões" de outras.



A EnR considera assim que "se tornainviável continuar a trabalhar com uma instituição que representa um país agressor, e que a expulsão da Agência Russa de Energia, estando em concordância com as decisões da maioria dos países europeus, se apresenta como uma resposta solidária à gravidade da atual situação na Europa e que afeta milhões de cidadãos", refere a mesma nota enviada pela ADENE.



O organismo deixa claro que "enquanto durar o conflito na Ucrânia não haverá condições para a colaborar com a Agência Russa de Energia", mas ressalva que não exclui que, no futuro, "esta agência possa voltar a candidatar-se a ser membro da Rede Europeia de Energia".