Refinaria da Galp em Sines vai parar durante dois meses, em outubro e novembro

A refinaria da Galp, em Sines vai estar parada durante dois meses, entre outubro e novembro, para realizar trabalhos de manutenção já planeados, avança a Reuters citando um porta-voz da petrolífera portuguesa.Depois do fecho da refinaria de Matosinhos, em 2021, a refinaria de Sines é a única do país e tem capacidade de produção de 226 mil barris por dia.De acordo com o mesmo porta-voz, "a paragem programada deverá durar dois meses, entre outubro e novembro, e será feita de forma faseada".Em julho, na apresentação dos resultados relativo ao primeiro semestre de 2023, o CEO da Galp, Filipe Silva, já tinha antecipado para o terceiro trimestre do ano esta paragem programada para manutenção na refinaria do sul do país, que acontece depois daquela (também de dois meses) que já se verificou no início do ano.Nessa altura pararam algumas unidades para trabalhos de manutenção, sendo que agora vão parar outras, referiu fonte da Galp ao Negócios. De acordo com a empresa, estas paragens servem para otimizar o funcionamento da refinaria e garantir aumentos na eficiência energética da mesma.No segundo trimestre de 2023, a galp deu conta de "um bom desempenho industrial da refinaria de Sines", tendo em conta o atual "ambiente favorável", enquanto continuam os preparativos para o mega projeto de descarbonização da refinaria, através da produção de hidrovénio verde e combustíveis sustentáveis.