Galp investe 128 milhões para parar refinaria de Sines este ano

Este ano, as duas paragens programadas para manutenção na refinaria da Galp, em Sines (a única que existe no país, depois do encerramento da unidade de Matosinhos, em 2021), vão prolongar-se por mais de 100 dias e implicam um investimento da petrolífera na ordem dos 128 milhões de euros, disse ao Negócios fonte oficial da empresa.





