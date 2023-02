Petróleo pode cumprir em 2023 a promessa de um ano em cheio

A energia teve um comportamento misto ao longo do ano passado. O gás natural e o petróleo estiveram do lado das subidas – se bem que as do crude tenham sido pouco expressivas –, ao passo que o carvão caiu 48,34%, penalizado sobretudo pela transição para as energias verdes, que tem levado os investidores a desinvestirem neste combustível fóssil.





