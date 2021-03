REN mantém dividendo nos 17,1 cêntimos

A REN decidiu repetir a proposta de um dividendo de 17,1 cêntimos por ação, tal como tem sido política da empresa desde 2018.O anúncio foi feito esta quinta-feira, 18 de março, a propósito da apresentação dos resultados relativos a 2020, que foram publicados no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Conselho de Administração irá propor, na Assembleia Geral de Acionistas a 23 de Abril, o pagamento de um dividendo de 17,1 cêntimos por ação, em linha com os anos anteriores e com a atual política de dividendos", refere o comunicado.



Tendo em conta a totalidade das ações, a REN vai entregar aos acionistas 114,1 milhões de euros, o que supera o valor dos lucros atingidos no ano passado (109,2 milhões de euros). Assim, o payout da empresa liderada por Rodrigo Costa volta a superar os 100%.