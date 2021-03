Lucros da REN caem 8% para 109,2 milhões de euros em 2020

A REN fechou o ano de 2020 com um resultado líquido de 109,2 milhões de euros, 9,7 milhões de euros abaixo de 2019, ou seja, 8,1%."O resultado líquido diminuiu devido ao decréscimo do EBITDA, apesar da melhoria nos resultados financeiros", justifica a empresa. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 18 de março, a propósito da apresentação dos resultados relativos a 2020, que foram publicados no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBITDA atingiu os 470,2 milhões de euros, um decréscimo de 3,3% (-16,1 milhões), que resultou das taxas de remuneração mais baixas (-23,8 milhões), "devido ao menor rendimento das obrigações soberanas juntamente com os novos parâmetros de regulação do gás e um RAB mais reduzido". Os outros motivos apontados foram a redução da contribuição do OPEX e uma melhoria extraordinária no Incentivo à Racionalização Económica do Investimento, de mais de 7 milhões de euros.

"A performance do segmento internacional beneficiou o EBITDA em 5 milhões de euros, nomeadamente pela consolidação da Transemel", informa ainda a REN, no mesmo comunicado.



Em crescendo estiveram os resultados financeiros, que aumentaram de 5,7 milhões de euros para -46,8 milhões de euros, "na sua maioria devido ao menor custo de dívida", que desceu de 2,1% para 1,8%.

"A REN continuou a ser penalizada pela CESE", que aumentou 3,7 milhões de euros devido à inclusão da Portgás, atingindo os 28,1 milhões de euros. "Desde a sua introdução em 2014 a REN já entregou mais de 180 milhões de euros aos cofres do Estado", sublinha a empresa.

(Notícia atualizada às 18:26)