Renováveis abastecem 59% do consumo de energia elétrica em 2021

A produção renovável permitiu abastecer 59% do consumo de energia elétrica em Portugal em 2021, revelam os dados da REN, divulgados esta terça-feira. A energia eólica deu o maior contributo, representando 26% da produção, logo seguida pela energia hidroelétrica, com 23%. Já a biomassa gerou um contributo de 7% e a energia fotovoltaica de 3,5%.Estes dados mostram ainda que, embora a produção de energia fotovoltaica seja a menos significativa entre os diversos tipos, registou no ano passado um crescimento de 37% em termos homólogos.Já no que diz respeito à produção não renovável, esta foi responsável pelo abastecimento de 31% de consumo, repartida entre o gás natural (29%) e o carvão (2%). Em relação ao carvão, os dados da REN notam o encerramento da última central a carvão no final de novembro, a central do Pego. Desde o encerramento dessa central que Portugal deixou de utilizar carvão para a produção de eletricidade. O saldo importador permitiu abastecer os restantes 10%."O índice de produtibilidade hidroelétrica registou 0,93 (média histórica igual a 1) e o de produtibilidade eólica 1,01 (média histórica igual a 1)", nota ainda este comunicado da REN.No ano passado, o consumo de energia elétrica cresceu 1,4%, embora a REN note que, tendo em conta a correção de temperatura e dias úteis, trata-se de um crescimento de 1,7%. Já na comparação com 2019, ano pré-pandemia, o consumo ficou ainda a 1,7% dos valores registado nesse ano.Estes dados notam ainda que, no que toca ao consumo total de gás natural, verificou-se em 2021 um recuo de 4,6% face a 2020, "resultado de quedas de 1,5% no segmento convencional e de cerca de 10% no segmento de produção de energia elétrica". O consumo registado em 2021 ficou cerca de 6% abaixo do registado em 2019.No último mês de 2021, o consumo de energia elétrica caiu 1% em termos homólogos - ou 1,8% tendo em conta os efeitos de temperatura, com um mês com temperaturas mais quentes do que habitual, e o número de dias."Este mês, as condições mantiveram-se muito negativas para a produção hidroelétrica, com o índice de produtibilidade respetivo a não ultrapassar os 0,42 (média histórica igual a 1), ao contrário da produção eólica que registou um índice particularmente elevado, com 1,37 (média histórica igual a 1)", destaca a REN.Nesse mês, a produção renovável permitiu abastecer 66% do consumo, enquanto a produção não renovável abasteceu 26%. A energia importada abasteceu o restante consumo (8%).No mercado de gás natural, manteve-se em dezembro a tendência verificada nos últimos meses, "ainda condicionada pelas condições atuais do mercado", explica a REN. Desta forma, o segmento convencional registou uma contração homóloga de 18%, enquanto o consumo global caiu 1% "devido ao comportamento positivo do segmento de produção de energia elétrica que registou um crescimento homólogo de 50%, quase compensando a redução do segmento convencional."