No primeiro mês sem carvão, 73% da eletricidade teve origem renovável

No último mês de 2021, 73% da produção de energia elétrica em Portugal teve como origem fontes renováveis. Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela Agência para a Energia (ADENE) no boletim mensal da eletricidade renovável, 42,7% da produção de eletricidade em dezembro teve a energia eólica como fonte, naquele que foi o valor mais elevado do ano. Foi seguida pela hídrica, com 21,5%.O "mix" inclui ainda 6,5% de biomassa e 2,3% de energia fotovoltaica, que registou a segunda marca mais baixa do ano. Dezembro foi assim o terceiro mês de 2021 com maior produção com origem em renováveis, apenas ultrapassado por fevereiro (88,6%) e março (78,4%).Já a produção de energia elétrica através fontes não renováveis representou 27% do total da eletricidade produzida no país em dezembro. As centrais térmicas a gás natural contribuíram com 26,5%, sendo os restantes 0,5% atribuíveis à restante térmica não renovável.O encerramento da central a carvão do Pego, no final de novembro, fez com que no mês seguinte se assinalasse uma marca histórica: em dezembro de 2021 não houve, pela primeira vez, produção de eletricidade a partir do carvão em Portugal.