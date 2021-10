Renováveis abasteceram 61% do consumo de energia elétrica até setembro

Leia Também Renováveis abastecem 63% do consumo de eletricidade até agosto

Até setembro, as fontes de energia renovável abasteceram quase dois terços do consumo em Portugal. Segundo dados divulgados esta segunda-feira pela REN, a produção de energia renovável abasteceu 61% do consumo nacional nos primeiros nove meses do ano.As fontes hidroelétricas contribuíram com 28% da energia, seguidas pelas eólicas, com 24%, a biomassa com 7% e a energia fotovoltaica com 3,7%.Por sua vez, a produção não renovável abasteceu 31% do consumo. O gás natural representou 29% do abastecimento e o carvão contribuiu com 2%. Os restantes 8% corresponderam a energia importada, destaca a REN.Segundo a gestora das redes nacionais, "nos primeiros 9 meses do ano, o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 1,13 (média histórica igual 1) e o de produtibilidade eólica 0,98 (média histórica igual 1)".No que toca apenas a setembro, o consumo de energia elétrica ficou em linha com o mês homólogo, "registando uma variação homóloga negativa em 0,3%, ou positiva em 0,7% considerando a correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis".No mês que terminou, as condições para a produção hidroelétrica ficaram próximas do regime médio com o índice respetivo a registar 1,01(média histórica igual 1), enquanto na produção eólica se registou um índice de produtibilidade de 1,12(média histórica igual 1).No mercado de gás natural, "manteve-se a tendência de quebra registada nos últimos meses", nota a REN. Registou-se uma contração homóloga de 12%, "resultado de quebras de 17% no mercado de produção de energia elétrica e de 7 % no segmento convencional, que abrange os restantes consumos". De acordo com a gestora das redes, "a quebra no segmento convencional deveu-se à redução de consumo nos grandes clientes industriais".Até setembro, o consumo de gás natural registou recuou 3,5% face aos primeiros nove meses de 2020, "com o crescimento de 4,2% no segmento convencional a não ser suficiente para compensar a quebra de 16% no segmento de produção de energia elétrica". Em comparação com 2019, houve um recuo de 5%.Já no final do terceiro trimestre, o consumo de energia elétrica aumentou 1,8% face ao mesmo período do ano anterior, ou 2,4% "com correção de temperatura e dias úteis". Face a 2019, registou-se uma quebra de 1,7%.