Repsol baixa lucros em 26,7% no primeiro semestre para 1.133 milhões

A multinacional petrolífera espanhola Repsol teve um lucro de 1.133 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, menos 26,7% do que no período homólogo, explicado pelo facto de ter contabilizado em 2018 uma receita extraordinária.

Numa informação publicada pela Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, a empresa energética comunica que no ano passado registou uma mais-valia de 344 milhões de euros com a venda da sua participação de 20% na Naturgy, uma empresa dos setores da eletricidade e do gás, que antes se chamava Gas Natural Fenosa. O lucro ajustado, que mede a evolução da atividade, foi de 1.115 milhões de euros, menos 1,5% do que no ano passado, num contexto de preços de petróleo mais baixos. O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi até junho de 3.712 milhões de euros, uma diminuição de 2,6% em relação ao período homólogo. A Repsol salienta que estes "sólidos resultados" foram alcançados num contexto de descida dos preços do petróleo, de queda das margens internacionais de refinação e de suspensão da produção na Líbia durante quase metade do semestre. A multinacional, que também está presente em Portugal, afirma que diminuiu a sua produção de hidrocarbonetos em 3,7% nos primeiros seis meses do ano, para 697.200 de barris equivalentes de petróleo por dia.