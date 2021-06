Royal Bank of Canada corta recomendação e preço-alvo para a Galp

O Royal Bank of Canada cortou a recomendação para as ações da Galp de "outperform" para "perform". O analista Biraj Borkhataria reduziu também o preço-alvo em 11,5%, passando de 13 para 11,50 euros.



Apesar da redução, este novo preço-alvo dá à Galp um retorno potencial na casa dos 17,8%.



O preço-alvo médio para as ações da petrolífera situam-se em 11,97 euros, conferindo um retorno potencial de 23,1%.



A Galp terminou a sessão de segunda-feira com uma subida de 1,71%, para os 9,762 euros.