Manuel de Almeida/Lusa

Álvaro Santos Pereira, o ministro da Economia, responsável pela pasta da Energia durante o Governo de Passos Coelho, aponta "as práticas de corrupção e de compadrio entre os Estado e os privados" como uma das razões para Portugal ter chegado à bancarrota.

De acordo com Santos Pereira, existem "bastantes evidências" que se Portugal "chegou onde chegou" na Energia e noutras áreas, ou seja, à situação de "pré-bancarrota ou bancarrota", foi em grande parte devido às práticas de corrupção.

"Quem questiona que o nosso país tem sido palco de corrupção, está a questionar o inquestionável", disse perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade , esta quinta-feira, 7 de fevereiro.

Ainda na intervenção inicial, o ex-ministro criticou os "lóbis e interesses instalados" com os quais se confrontou na altura em que integrou o Governo, acrescentando que o cenário em que as "leis feitas pelos próprios privados e produtores que delas beneficiavam" era particularmente prevalecente no setor da Energia.