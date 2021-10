Sentimento na indústria automóvel alemã está "muito pior", avisa Ifo

Leia Também Confiança da indústria automóvel alemã cai em agosto por falta de "chips"

"A situação na indústria automóvel alemã está muito pior" – o aviso é do Ifo, o instituto de análise macroeconómica alemão, e foi deixado esta segunda-feira, na sequência do apuramento dos dados sobre a confiança no setor.O organismo explica que o sentimento "arrefeceu notoriamente em setembro", com o indicador de confiança específico para este setor a afundar dos 32 pontos registados em agosto, para 13,2 pontos. Em julho a confiança estava ainda nos 52,9 pontos, o que mostra a queda acentuada dos últimos dois meses."Os últimos dados mostram que a indústria automóvel é a mais afetada pelas dificuldades de abastecimento dos produtos intermédios", sublinha Oliver Falck, diretor do Centro do Ifo para a Organização Industrial e Novas Tecnologias.O Ifo assinala que "o único ímpeto positivo" vem do exterior, com as expectativas de exportações a "melhorar significativamente". Neste capítulo, o índice subiu de 17 pontos em agosto, para 34,5 pontos em setembro. "Porém, isto não deve esconder o facto de que a incerteza de muitos consumidores na China, devido à crise da promotora imobiliária Evergrande, está a pesar nos produtores de carros alemães, que agora produzem mais carros na China, do que na Alemanha", soma Falck.

O organismo de análise macroeconómica considera a situação na Alemanha "crítica", com o índice sobre a avaliação das encomendas a cair de 17,1 pontos para 5,3 pontos. Em julho, este índice ainda estava em 52,5 pontos. A procura também está a encolher, pela primeira vez desde maio de 2020, frisa ainda o Ifo.