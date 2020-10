Sonae Capital compra centrais de cogeração em Espanha por 75 milhões

A Sonae Capital adquiriu à Ignis Capital seis centrais de cogeração localizadas em Espanha, nas regiões da Catalunha, Aragon e Castilla y Leon.A operação tem um valor de 75 milhões de euros, "dos quais 62 milhões de euros pagos à data de hoje e o remanescente sujeito ao cumprimento de um conjunto de condições, sendo pago, no máximo, até ao final de 2025", diz a Sonae Capital em comunicado , explicando que "a aquisição foi financiada com um mix adequado de capitais próprios e capitais alheios".A empresa liderada por Miguel Gil Mata detalha que as centrais de cogeração "actuam no tratamento de resíduos provenientes de suiniculturas" e laboram em exclusivo com gás natural."Em complemento às receitas provenientes da energia eléctrica produzida, estas centrais têm ainda proveitos associados à desidrataçãodos resíduos e à sua incorporação em fertilizantes", assinala a Sonae Capital.As seis centrais têm uma capacidade global instalada de 88 MW, o que corresponde a quase um quarto (24%) "da capacidade de cogeração instalada em Espanha no sector do tratamento de resíduos provenientes de suiniculturas".O comunicado refere ainda que a aquisição "enquadra-se na estratégia de crescimento da Capwatt como promotor de soluções integradas de energia, permitindo à empresa mais do que duplicar a actual potência instalada (que passará de 77 MW, para 165MW), ao mesmo tempo que permitirá à CapWatt reforçar a sua presença no mercado espanhol".(notícia em atualização)