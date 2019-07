Subida da produção da Galp desacelera e margem de refinação cai para metade

O crescimento da produção de petróleo da Galp Energia desacelerou no segundo trimestre deste ano, um período marcado por quebras na área da refinação e distribuição.





De acordo com os dados operacionais preliminares, divulgados esta segunda-feira, 15 de julho, o indicador de produção "working interest" – a produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, que inclui todos os custos decorrentes das operações – registou uma subida de 3% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado, fixando-se nos 111,7 mil barris produzidos por dia.





Este crescimento de 3% representa uma desaceleração face à subida homóloga de 8% observada no primeiro trimestre do ano, e uma descida de 1%, quando feita a comparação em cadeia.





No que respeita à produção média "net entitlement" a subida também foi de 3% face ao período entre abril e junho de 2018, com Angola a mais do que duplicar a produção para 12,1 mil barris e o Brasil a registar uma descida de 4% para 97,6 mil barris.





Ao contrário da área de exploração e produção, a refinação e distribuição voltou a registar quebras no segundo trimestre deste ano. Num período em que o preço do Brent caiu 7%, em termos homólogos, a margem de refinação da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva caiu 50%, de 6 para 3 dólares, enquanto as matérias-primas processadas diminuíram 10% em relação ao segundo trimestre de 2018.





As vendas de produtos refinados desceram 4% e s vendas a clientes diretos cresceram 8%.





Relativamente ao ramo de gás natural e energia, as vendas totais de gás natural ou gás natural liquefeito mantiveram-se praticamente inalteradas, enquanto as vendas a clientes diretos cresceram 6%. Já as vendas no mercado internacional ("trading") deslizaram 10% face ao segundo trimestre de 2018 e 16% em relação aos primeiros três meses do ano.

Os resultados da Galp Energia do segundo trimestre deste ano serão revelados no próximo dia 29 de julho, antes da abertura do mercado.



(Notícia atualizada às 07:32)