Subida dos preços da energia: "Ninguém pode suspirar de alívio", diz ministro da Economia

Questionado sobre se o reacender do conflito entre Israel e o Hamas no Médio Oriente pode desencadear uma nova crise energética mundial, com os preços da energia a regressarem aos preços recorde de 2022, o ministro da Economia, António Costa Silva, garantiu que "hoje ninguém pode respirar de alívio, porque as incertezas são muito grandes".Referindo-se ao Orçamento do Estado para 2024, o governante garantiu que o documento "foi feito para esse cenário: é prudente, salvaguarda o país de ter de tomar medidas no futuro, que não sei ainda se vão ser necessárias ou não porque as tensões geopolíticas estão a crescer. Mas estamos atentos. O mapa de riscos mudou no último fim de semana e introduziu um fator ainda mais pesado", disse aos jornalistas no encerramento da conferência anual da Associação Portuguesa de Energia.Quanto à injeção de 366 milhões de euros no sistema elétrico nacional, que a secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura Gouveia, já tinha explicado que servirá paramedidas foram tomadas com as informações que tínhamos na altura"."Agora vivemos em grande incerteza. Vamos ver se isso é minimizado ou não", rematou, deixando para os "colegas da energia" mais comentários sobre os preços da luz para o próximo ano.Sobre a origem do problema, o ministro (que durante décadas trabalhou na petrolífera Partex, que pertencia à Fundação Gulbenkian), garante que "os mercados de energia não gostam de convulsões no Médio Oriente, onde está um terço da produção mundial de petróleo"."Se há convulsões e elas duram bastante tempo, como já aconteceu no passado, estas podem pressionar os preços em alta. Se vier a comprovar-se que o Irão está envolvido nos ataques do Hamas contra Israel, as sanções dos EUA vão voltar a apertar. O Irão está a colocar hoje nos mercados 3,4 milhões de barris de petróleo por dia, depois do alívio dado pela Administração Biden. Depois do aumento dos preços, que chegaram a quase 98 dólares por barril, que se seguiu ao anúncio da OPEP+ acerca da aliança entre a Arábia Saudita e a Rússia, de cortarem 1,2 milhões de barris, o Irão passou a colocar mais petróleo no mercado internacional. Mas se as sanções apertarem podemos ter um ciclo diferente", prevê Costa Silva.