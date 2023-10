Depois de há um ano o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, ter anunciado "a maior intervenção de sempre no sistema energético em Portugal", com uma injeção recorde de 2.000 mil milhões no sistema elétrico para fazer descer os preços da luz entre 30 e 31% em 2023, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano fala agora de um valor valor bem menor."O Governo procede à transferência extraordinária para o Sistema Elétrico Nacional (SEN) de 366 milhões de euros, distribuídos entre 66 milhões de euros para clientes em baixa tensão normal, inferior ou igual a 20,7 kVA, e 300 milhões de euros para clientes em muito alta tensão, alta tensão, média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal superior a 20,7 kVA", refere o documento da proposta de lei.Já em 2022 o Governo tinha apoiado os preços da eletricidade com 963 milhões de euros.Os valores desta transferência para 2024 serão já tidos em conta pela Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos (ERSE) nos cálculos da proposta tarifária para o próximo ano, que será apresentada após o dia 15 de outubro, que este ano calha a um domingo.No ano passado, a injeção massiva de capital do Governo (classificada como extraordinária) no sistema elétrico permitiu à ERSE fazer a maior redução de sempre nas tarifas de acesso às redes, que não só baixou os preços da eletricidade no mercado regulado mas também no mercado livre. Entretanto, e porque os preços da energia não se mantiveram tão altos como o esperado, o regulador teve de refazer as contas a meio do ano e as tarifas de acesso às redes subiram, apesar de continuarem em terreno negativo.