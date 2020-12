Subsidiária da Iberdrola obtém concessão de linha de transporte de energia no Brasil

A Neoenergía, empresa controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, obteve a mais cara das 11 concessões que o Brasil leiloou hoje para instalar e operar linhas de transporte de energia elétrica no país.A Neoenergía prevaleceu sobre outras 12 empresas ou consórcios que apresentaram propostas aos direitos do segundo lote leiloado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê a instalação de uma linha de transporte de energia elétrica com 1.091 quilómetros que atravessará os estados brasileiros de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.A subsidiária da Iberdrola foi a vencedora ao concordar em limitar a um máximo de 159,7 milhões de reais (25,7 milhões de euros ao câmbio atual) os proveitos anuais que espera receber pela prestação dos seus serviços nesta concessão, que terá direito a explorar por 30 anos.O valor que a Neoenergía se comprometeu a receber a título de remuneração anual é 42,60% inferior ao máximo que a Aneel havia estabelecido para o vencedor desta concessão.Os leilões de linhas de transmissão no Brasil são concedidos a empresas que se comprometam com as maiores reduções às tarifas máximas estabelecidas pelo órgão regulador.A concessão que a Neoenergía conquistou foi a mais cara das 11 leiloadas hoje porque exige do vencedor um investimento de 1,9 mil milhões de reais (322 milhões de euros) para a instalação da linha.A empresa prometeu concluir o assentamento em 60 meses, numa obra em que a Aneel estima gerar 3.993 empregos diretos.De acordo com a agência reguladora do setor elétrico brasileiro, a linha a ser construída pela Neoenergía será utilizada para transportar energia produzida por hidrelétricas da região nordeste para outras regiões do país e para melhorar a qualidade da enviada às regiões do sul do estado da Bahia.O Governo brasileiro estima que os vencedores do leilão terão de fazer investimentos de 7,3 mil milhões de reais (1,1 mil milhões de euros).As 11 licenças em jogo no leilão preveem a instalação de mais de 1.959 quilómetros de linhas e subestações com capacidade de transformação de 6.420 megawatts (MWA) em nove dos 27 estados do país.A subsidiária da Iberdrola no Brasil tem uma capacidade de geração de mais de 3.700 MW, dos quais quase 86% renováveis, e controla quatro distribuidoras: Cosern, Celpe, Coelba e Elektro.A empresa é também a segunda maior distribuidora de energia elétrica do Brasil, com 13,9 milhões de pontos de abastecimento atendendo 34 milhões de brasileiros, quase 20% da população do país.