Temas a ter em conta no dia que a Galp dedica ao mercado de capitais

As apostas da Galp no gás natural, lítio e hidrogénio estão entre as novidades a estar atento no Capital Markets Day, que se realiza esta quarta-feira, 2 de junho, e dá novas pistas aos investidores sobre o rumo que a petrolífera pretende seguir.

Temas a ter em conta no dia que a Galp dedica ao mercado de capitais









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.