Reuters

A Total chegou a acordo para comprar 74,3% da Direct Energie. Ofereceu um contrapartia de 42 euros por acção, o que representa um prémio de 30% face ao valor de fecho das acções na última sessão.A operação é avaliada em 1,4 mil milhões de euros, revela a Bloomberg, que adianta que a empresa pretende lançar uma oferta obrigatória sobre as acções que estão em bolsa.O conselho de administração da Direct Energie aprovou, por unanimidade, a operação.Este é mais um negócio no sector da energia, que nos últimos tempos tem sido próspero em fusões e aquisições. Um dos últimos foi a compra da empresa de energias renováveis Innogy que pertence à RWE por parte da EON.Com esta operação a Total consegue entrar no negócio de fornecimento de electricidade e de gás natural.As acções da Total estão a subir 0,54% para 49,18 euros, enquanto os títulos da Direct Energie disparam 30,27% para 42 euros. Ambas as cotadas estão em máximos de Novembro de 2017.