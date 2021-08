TRIG quer comprar ativos de energia solar na Península Ibérica

O Renewables Infrastructure Group (TRIG)

prepara-se para comprar ativos de energias renováveis na Península Ibérica. Segundo noticia a agência Bloomberg, que cita informação interna, a empresa está em "negociações avançadas" para a aquisição de um portefólio de energia solar fotovoltaica (PV), sem especificar qual o país ou dar mais detalhes sobre o negócio.A aquisição está ainda sujeita a aprovação e não há garantias de que avance. O TRIG pretende financiar a compra com uma emissão de novas ações cujo montante ainda será anunciado. Os bancos de investimento Investec Bank e Liberum Capital estão a desempenhar funções de joint bookrunners, segundo a Bloomberg.A TRIG é uma firma de investimento com sede em Londres, cujo principal negócio é gerar retorno a partir de infraestruturas de renováveis. Na última apresentação de resultados, relativos ao segundo trimestre do ano, apontou penalizações com pouco impulso da meteorologia e elevados impostos, mas anunciou ainda assim ter fechado o período com um 2,8 mil milhões de dólares sob gestão.