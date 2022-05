UE inclui GNL nas reservas de armazenamento de gás a pedido de Portugal e Espanha

Leia Também Países da UE acordam posição para negociar proposta de armazenamento de gás

Leia Também Portugal e Espanha criticam obrigação de armazenamento de gás acima de 80%

Os negociadores do Parlamento e do Conselho Europeu chegaram esta quinta-feira a um princípio de acordo sobre as novas regras para estabelecer reservas conjuntas de armazenamento de gás, nas quais se inclui também o gás natural liquefeito (GNL).Este resultado vai ao encontro do pedido feito por Portugal e Espanha, em troca do seu apoio à proposta de Bruxelas para fixar níveis mínimos de armazenamento em 80% em novembro, antes do inverno, aumentando a parada para 90% a partor de 2022 e até 2026.De acordo com o jornal Europa Press, o acordo agora alcançado estipula que os Estados-membros poderão recorrer às reservas de GNL para chegar a esse mínimo de 90%, bem como a outros combustíveis alternativos, para contar para as reservas de gás no subsolo, na hora de alcançar os níveis mínimos de armazenamento.Há também outras exceções: o esforço de chegar a 85% de armazenamento de gás subterrâneo pode ser conjunto, e para os países com grandes instalações de armazenamento, com a Alemanha, o limite é de 35% do consumo anual de gás nos últimos cinco anos.A UE tem 120 infraestruturas de armazenemento de gás em apenas 20 países europeus.O acordo prevê também compras conjuntas de gás entre os países da UE.