Voltalia assina contrato de 15 anos com BA Glass para fornecer energia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A francesa Voltalia, cotada em bolsa na Euronext Paris. acaba de anunciar a assinatura em Portugal de um contrato de venda de energia de longo prazo (PPA - Power Purchase Agreement) com o grupo do setor vidreiro BA Glass. O acordo entre a empresa de energias renováveis e o produtor de vidro oco para as indústrias de bebidas e alimentos terá a duração de 15 anos e prevê que o grupo BA Glass seja abastecido por duas centrais solares situadas em territó

...