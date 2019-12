AHRESP critica medidas para o alojamento local no OE e quer revertê-las

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) mostrou-se crítica de várias das medidas propostas no Orçamento do Estado em relação ao turismo, embora também elogiasse algumas das iniciativas apresentadas.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) mostrou-se crítica de várias das medidas propostas no Orçamento do Estado em relação ao turismo, em particular aquelas relativas ao alojamento local. Esta associação informa ainda pretender reunir com todos os grupos parlamentares com o objetivo de reverter as medidas mais penalizadoras para o setor.