A Apax Partners voltou a entrar no capital do Idealista com a aquisição de 17% do portal de imobiliário por 250 milhões de euros, anunciou a empresa esta quarta-feira.A Apax tinha alienado a sua participação maioritária no Idealista há dois meses, numa operação anunciada em setembro do ano passado e concluída no final de 2020. Então, a venda da posição no capital do Idealista - que não foi detalhada - à gestora de fundos sueca EQT avaliava o portal em 1.352 milhões de euros.Agora, o valor pago por 17% do capital avalia o Idealista em 1.470 milhões de euros, um número inferior ao valor de mercado do portal após a EQT ter, em janeiro, transferido o portal Casa.it, comprado à Oakley Capital, ao Idealista, o que colocava o valor do Idealista em 1.800 milhões de euros. Nessa operação, a EQT vendeu 10% da participação no portal imobiliário espanhol à Oakley Capital.O Idealista opera nos mercados de Espanha, Portugal e Itália, com um total de 2,8 milhões de propriedades listadas e com 38 milhões de utilizadores únicos por mês.

"Estamos entusiasmados por reinvestir no Idealista, após a enriquecedora experiência de trabalhar em estreita colaboração com a equipa liderada por Jesús Encinar [CEO do Idealista] desde o nosso investimento na empresa em 2015. Esperamos apoiar a continuação do seu crescimento", refere Tom Hall, "partner" da Apax, citado pelo Eldiario.es.



Jesús Encinar, fundador, presidente e CEO do portal, diz-se "muito satisfeito" por dar as boas vindas de novo à Apax Partners salientando que "o reinvestimento da Apax Partners é um motivo de orgulho para nós e estamos muito contentes por voltar a trabalhar juntos".