Belgas investem 20 milhões com cinema na zona mais alta do Porto

Foi em dezembro de 2018 que o grupo belga Promiris adquiriu um terreno nas Antas, no Porto, numa zona que oferece umas belas vistas sobre o rio Douro e a cidade, para construir um condomínio residencial de luxo. O pedido de licença foi entregue em julho do ano passado, tendo a autorização camarária sido recentemente obtida.

Naquela que é considera a zona mais alta da cidade, a Promiris vai avançar agora com a construção do condomínio Mira Douro, que prevê dois blocos habitacionais, com um total de 54 apartamentos, numa área de construção acima do solo a rondar os 8.300 metros quatrados.

Valor do investimento: cerca de 20 milhões de euros.

Situado junto ao Parque de São Roque, entre a Travessa das Antas e a Rua Agostinho José Freire, com uma vista panorâmica prometida sobre o rio e a 360º, o Mira Douro será dotado de um jardim privativo e vários espaços comuns, como um ginásio e até uma sala de cinema.

Um dos blocos é constituído por 18 frações, distribuídas por quatro pisos e tipologias T3 e T4, enquanto o outro irá agregar 36 frações, T2 e T3 divididos por sete pisos.





"Os valores dos apartamentos oscilam entre os 285 mil e os 660 mil euros, com áreas a variar entre os 87 e os 195 metros quadrados", revela a consultora imobiliária Predibisa, em comunicado.

Christian Terlinden, managing partner da Promiris, realça que, nas reunião da empresa com a autarquia, foi "objeto de cuidado particular" o projeto para "criar um espaço verde alargado com a extensão do Parque Municipal São Roque, ao qual o promotor cedeu 3.500 metros quadrados para a sua extensão", contribuindo assim para "a criação de um novo ‘pulmão verde’ nas Antas", enfatiza o mesmo gestor.

O grupo Promiris, de origem belga, está presente em Portugal desde 2017, tendo iniciado a sua atividade no nosso país por Lisboa, com a reabilitação do Hospital Particular, nas Avenidas Novas, que é hoje um empreendimento residencial denominado "Bivart".





Atualmente, a Promiris está a desenvolver sete projetos em Portugal, dos quais cinco no Porto e dois em Vila Nova de Gaia.