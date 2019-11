Bilionário da Reebok coloca mansão à venda por 38 milhões de dólares

Em 1997, Paul Fireman, fundador e então presidente do conselho e também presidente da Reebok International, morava com a sua esposa Phyllis numa casa histórica. "Era uma casa muito agradável, mas era antiga e eu queria que fosse renovada", revela Fireman.

Depois de ouvir dos arquitetos que os seus planos envolveriam basicamente uma reforma completa, "eu disse: não vou destruir esta casa. Vou procurar outro imóvel".

Fireman pagou cerca de 4 milhões de dólares por um terreno de 4,8 hectares a 2,5 km de distância, no bairro de Brookline, em Boston, Massachusetts, e mais tarde acrescentou 0,8 hectares por mais 2 milhões de dólares quando um terreno adjacente foi colocado à venda. O empresário contratou a empresa de arquitetura Shope Reno Wharton para projetar uma nova casa. "Empolguei-me um pouco."

O produto final é uma mansão com oito quartos, 12 casas de banho. "É um pouco grande para mim agora", afirmou Fireman. "Mas há 20 anos estava bem."

Agora, num esforço para reduzir os custos, colocou a propriedade à venda. A casa e um terreno de 2,9 hectares constam do portefólio do Sarkis Team na Douglas Elliman por 38 milhões de dólares; outros 2,8 hectares estão listados separadamente por 17 milhões de dólares, o que significa que, se alguém quiser comprar a propriedade de Fireman como está, terá de pagar 55 milhões de dólares.

Pode parecer muito, mas é o valor que Fireman diz ter gastado na propriedade. No total, investiu "entre 40 milhões e 50 milhões dólares", explica. "Para ser sincero, eu não tinha orçamento; apenas construí", acrescentou.



(Texto original: The $38 Million Mansion That Reebok Built)