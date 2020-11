Brasileiro mete mais 10 euros e compra “buraco” de 307 milhões da Caixa

O projeto imobiliário The Keys, no qual a CGD enterrou 307 milhões de euros, foi vendido a uma empresa liderada pelo brasileiro Rogério Xavier, que ofereceu 10 euros acima do preço mínimo de 95,41 milhões de euros.

Brasileiro mete mais 10 euros e compra “buraco” de 307 milhões da Caixa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.