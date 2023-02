A Câmara de Faro vai vender em hasta pública um terreno por 4,2 milhões de euros para ser construído um hotel e um complexo desportivo.



Segundo o edital publicado pela autarquia presidida por Rogério Bacalhau, do PSD, "foi aprovada a alienação, com recurso a hasta pública do lote de terreno com 4.008 metros quadrados, destinados à construção de um empreendimento turístico".



O chefe de gabinete do presidente explicou ao Negócios que o terreno, localizado uma das principais entradas da cidade, "está sem qualquer utilização" e que "a afetação deste lote a empreendimento turístico" prevê um "máximo 184 unidades de alojamento". Ao lado do hotel será construído um complexo desportivo.

A hasta pública vai decorrer no dia 24 de março e tem um valor base de licitação de 4.225.000 de euros, segundo o edital. O prazo para a entrega de propostas termina a dia 20 de março.



Esta é a primeira tentativa de venda do terreno e o critério de escolha é o preço mais elevado.