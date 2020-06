Casafari: Vendas de casas caíram mas preços mantiveram-se estáveis até maio

A plataforma Casafari, que agrega ofertas de imóveis, afirma que os preços se mantiveram estáveis apesar do abalo da pandemia.

Embora a redução nos imóveis em oferta para venda, de fevereiro até maio, tenha sido em torno de 60%, os preços médios mantiveram-se estáveis, diz a plataforma Casafari.





Desde fevereiro, mês em que se verificou o pico, até maio os apartamentos retirados e vendidos na Internet recuaram 60% em Lisboa e Faro e 62% no Porto. Também os novos imóveis disponíveis viram uma quebra no mesmo período, de 9% em Lisboa, 5% no Porto e 3% em Faro.