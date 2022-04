O preço médio das habitações continua a subir, em quase todo o país. E no final do ano passado, as casas compradas por estrangeiros em Portugal têm um preço médio do dobro do valor pago pelos portugueses, revelam os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.



Entre setembro e dezembro de 2021, o preço médio da habitação em Portugal foi de 1.355 euros por metro quadrado. O número traduz uma subida de 14,1% face ao período homólogo e um aumento de 12,2% face ao trimestre anterior de 2021.



Os números do INE revelam ainda que entre as 25 regiões analisadas, apenas no Baixo Alentejo (-2,5%) e na Beira Baixa (-0,7%) o preço médio das habitações desceu no fim do ano passado. Em todas as outras regiões do pais, o valor médio dos imóveis vendidos subiu face ao período homólogo.



Nas duas zonas do país com os valores mais elevados – Algarve e Área Metropolitana de Lisboa – o valor pago pelos compradores com domicílio fiscal no estrangeiro ascendeu ao dobro do preço pago pelos portugueses. No Algarve um estrangeiro pagou 2.547 euros por metro quadrado e na Grande Lisboa o valor médio dos imóveis transacionados foi de 4.283 euros por metro quadrado. O comprador nacional pagou em média 1.969 euros por metro quadrado e 1.858 euros por metro quadrado, respetivamente.



Os dados do INE revelam ainda que em sete dos 11 municípios da área metropolitana de Lisboa com mais de 100 mil habitantes, a aceleração do valor médio das habitações subiu mais que a média nacional. É o caso de Setúbal, onde subiu mais 1,9 pontos percentuais face à média nacional, de Loures, com mais 3 pontos percentuais, Almada com 2,2 pontos percentuais ou Oeiras com 2,1 pontos percentuais.



Já na Área Metropolitana do Porto, acima do preço médio nacional ficaram os municípios de Maia (+10,5 pontos percentuais) e Vila Nova de Gaia (+8,1 pontos percentuais)



Nas cidades de Lisboa (+0,4 pontos percentuais) e Porto (+0,9 pontos percentuais) este aumento foi menos expressiva, indica o INE.