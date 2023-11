Casas de Sal à venda por 1 milhão cada na Fuseta

O projeto é constituído por 11 moradias, sete das quais disponíveis para venda, de tipologia T3 e áreas entre os 173 e os 175 metros quadrados distribuídos por três pisos, com preços que variam entre os 970 mil euros e 1,1 milhão de euros.

Casas do Sal é o nome deste projeto, que fica situado na Fuseta, típica vila piscatória do sotavento algarvio, e é promovido pela Vanguard Properties, uma das promotoras imobiliárias mais ativas no mercado residencial português, sobretudo no segmento de luxo.

"Em cada habitação há um terraço de dimensões generosas, todos os quartos são suites e o piso subterrâneo conta com garagem e arrecadação, além de uma sala multiúsos", realça a Athena Advisers, que está a comercializar este projeto residencial, em comunicado.

"As suas casas espaçosas com amplos terraços privativos que ampliam as vistas sobre a Ria Formosa e o oceano Atlântico começaram a ser comercializadas pela Athena Advisers, que além do público português, quer atrair clientes americanos e britânicos, uns e outros em busca de uma das zonas mais bonitas e tranquilas do Algarve, fora da agitação dos grandes ‘resorts’", enfatiza a mesma consultora imobiliária.





"O Sotavento algarvio e em especial a região da Ria Formosa e Tavira são um destino de investimento cada vez mais interessante, já que os preços ainda são competitivos em comparação com outras zonas do Algarve, o que faz aumentar o seu potencial de valorização e rentabilidade e, consequentemente, contribui para o crescente interesse de investidores estrangeiros na região", considera David Moura-George, diretor geral da Athena Advisers Portugal.

Nesse sentido, nota que, " ainda que o preço das casas no segmento ‘premium’ na região da Ria Formosa – nomeadamente nas zonas de maior procura como Tavira e Olhão - tenham aumentado 15% ao ano a agosto de 2023, de acordo com o índice da Confidencial Imobiliário, continuam inferiores aos de outras regiões algarvias, como Vilamoura e Alvor".

Por exemplo, "o preço médio de um apartamento de luxo T2 em Tavira é de 500 mil euros, enquanto em Vilamoura este valor ascende a um milhão de euros", destaca.

Já relativamente à rentabilidade, a Athena Advisers Portugal garante que "o rendimento médio de um apartamento de luxo T2 em Tavira é de 3%, acima dos 2% de um T2 em Lisboa, por exemplo".

Fora do segmento "premium", a mesma consultora imobiliária regista que "o preço médio de um apartamento novo T2 em Tavira é de 150 mil euros euros, que compara com os 300 mil euros em Vilamoura, e a taxa de rentabilidade pode atingir os 6%".