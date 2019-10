Um terreno com mais de 14 hectares situado no antigo bairro da Pedreira dos Húngaros, em Oeiras, foi comprado em hasta pública pela Índice Plural, imobiliária com capitais chineses, por 14,5 milhões de euros.

Um terreno com mais de 14 hectares situado no antigo bairro da Pedreira dos Húngaros, em Oeiras, foi comprado em hasta pública esta quarta-feira pela Índice Plural, uma imobiliária com capitais chineses, por 14,5 milhões de euros, noticia a edição online do jornal Público.Esta era a terceira vez que a autarquia liderada por Isaltino Morais levava a hasta pública o terreno, composto por seis lotes, depois de duas hastas públicas em que não foram apresentadas propostas pelo valor mínimo fixado pela câmara: 14 milhões de euros.