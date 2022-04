Convento do Beato vai ter condomínio de luxo

O quarteirão do Convento do Beato está a ser totalmente requalificado e vai integrar um novo condomínio residencial de luxo, o Beato Quarter.



O projeto conta com 61 apartamentos, divididos entre cinco edifícios independentes, mais uma praça central e um jardim que unificará todo o quarteirão, adiantou a empresa promotora em comunicado.



Os apartamentos terão tipologias que vão do T1 a T5, todos com estacionamento privativo e ponto de carregamento para veículos elétricos. O apartamento com o valor mais baixo é um T1 com uma área de 67 metros quadrados pelo são pedidos 355 mil euros. Já o apartamento com o valor mais alto é um duplex T4+1 com 348 metros quadrados cujo preço ascende aos 1.850.000 euros.



A fase de vendas, que tem início esta quinta-feira, vai ser dinamizada pelas consultoras JLL e Porta da Frente.



O Beato Quarter vai nascer nos antigos edifícios dos Limpadores e dos Ensacadores. Será mantido o tijolo na fachada e preservado "o carater industrial do edificado". Será também requalificado um outro edifício antigo, este de estilo romântico de cantarias ornamentadas, no qual serão preservados os distintos arcos em alvenaria de pedra. Finalmente, o complexo manterá o antigo edifício da moagem, também ele um exemplo de património industrial, com pilares em ferro e vigas em madeira, que será igualmente reabilitado.



A intervenção dos edifícios está a ser feita pelo grupo Larfa Properties, que foi também já responsável pela obra realizada na área do Convento, destinada ao centro de eventos e que reabriu em 2021.





A zona do Beato, parte do eixo Oriental de Lisboa, tem despertado especial interesse dos investidores quer para o desenvolvimento de propostas residenciais, quer para a implantação de novos conceitos comerciais, culturais, artísticos e de trabalho, como é o caso do HUB Criativo do Beato.





Ponto de ligação entre o centro da cidade e o Parque das Nações, o Beato está em forte consolidação urbana e distingue-se ainda pela sua posição privilegiada na frente ribeirinha.