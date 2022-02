Coporgest investe 5,8 milhões de euros em habitação em Lisboa

Antigo edifício junto ao Palácio Sotto Mayor, no centro de Lisboa, vai ser renovado e ampliado. Dos atuais oito apartamentos o edifício vai passar a contar com 13. Objetivo da empresa é vender apartamento a investidores que queiram apostar no arrendamento.

Coporgest investe 5,8 milhões de euros em habitação em Lisboa









