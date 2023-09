CVM “encosta” 30 milhões no Infante de Gaia

O empreendimento “Encosta do Infante”, que terá 161 apartamentos no final do próximo ano, junta-se às duas dezenas de complexos habitacionais que o grupo está a construir entre Espinho e Matosinhos.

