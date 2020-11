Dupla investe 41 milhões em ativos imobiliários em Portugal. Novo Banco financia metade

O "Portugal Investment Fund" (PIF) é uma joint-venture entre dois grandes fundos internacionais que se acaba de lançar no mercado nacional, com um portefólio de ativos imobiliários de 41 milhões de euros.





Este portefólio é constituído por dez ativos dos segmentos de industrial & logística e de escritórios, numa operação que é financiada em metade pelo Novo banco, que disponibilizou um montante de cerca de 20,5 milhões de euros.





Os donos deste portefólio são o M7 Real Estate ("M7"), investidor pan-europeu e gestor de ativos imobiliários e "uma reconhecida private equity internacional" que não é identificada no comunicado enviado às redações.





Os cerca de 85.600 m² adquiridos pela M7 em nome do PIF incluem cinco ativos logísticos, predominantemente localizados em Lisboa e Porto; três edifícios de escritórios em Lisboa; e dois armazéns de retalho, na Grande Lisboa e na Madeira.





O PIF visa principalmente a identificação de oportunidades e aquisição de ativos nos setores de logística e escritórios em Portugal, com a M7 a desempenhar as funções de gestor de ativos e de investimento. O veículo criado, é o segundo da M7 em Portugal, onde gere atualmente um total de aproximadamente €132 Milhões em ativos imobiliários, incluindo os que compõem o M7 Portuguese Active Fund ("M7 PORAF").





"A criação do PIF com o nosso parceiro e o estabelecer de uma nova parceria com o Novo Banco, são marcos estratégicos muito significativos para a M7, dentro daquilo que é o plano de crescimento contínuo da operação do grupo a nível internacional", comenta o CEO da M7 Real Estate, David Ebbrell.