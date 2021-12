Empreendimento de luxo em Castro Marim já vendeu 80 casas. Preços começam no meio milhão

Decorridos quatro meses desde o início da comercialização, o Verdelago Resort, em Castro Marim, já vendeu 80 das 102 unidades disponíveis nas duas primeiras fases, revela o promotor em comunicado.Localizado entre Altura e a Praia Verde, o empreendimento de luxo situa-se a 500 metros da praia e conta com "uma frente de mar de mais de 1 Km de extensão", assinala o comunicado. E são as casas mais caras as que têm maior procura, com preponderância de compradores portugueses.Mas há também compradores belgas, holandeses, franceses e ingleses, entre outras nacionalidades, que levam a que "80% das primeiras 102 unidades residenciais turísticas que farão parte do empreendimento já estão vendidas ou reservadas".



O resort insere-se em mais de 85 hectares, apresentando um índice de cosntrução de apenas 8,7%.



"São estas condições únicas que justificam o elevado sucesso deste projeto", diz Paulo Monteiro, diretor-geral do Verdelago Resort, citado no comunicado.



"A sua localização extraordinária, a forte aposta na sustentabilidade, o facto de privilegiarmos a natureza ao estarmos inseridos numa propriedade com mais de 85 hectares de enorme biodiversidade e com um índice de construção de apenas 8,7% e as características únicas de arquitetura sustentável fazem deste projeto um caso único no mercado", acrescenta Paulo Monteiro.



"Os portugueses rapidamente se deram conta deste produto e rapidamente perceberam que era uma oportunidade também rara, não só para investimento, como solução para uma segunda casa junto ao mar", refere ainda.



"As pessoas que nos procuram valorizam também a rentabilidade que este projeto oferece, uma vez que asseguramos taxas garantidas de até 5% ao ano, permitindo que os clientes usufruam do ativo durante algumas semanas ou meses, arredando-o o resto do ano", nota também o responsável.

As tipologias mais exclusivas, com maiores áreas interiores e exteriores e também mais caras são aquelas que registam maior procura nesta fase, como é o caso dos apartamentos T3 (esgotados) com preços a partir de 920.000,00€ e das townhouses V3, (mais de metade vendidas ou reservadas) com preços a partir de 820.000,00€.



Os apartamentos mais baratos - com tipologia T1 - custam 500 mil euros, enquanto as villas têm preços na ordem dos 1,75 milhões de euros.



O empreendimento é promovido pela Verdelago - Sociedade Imobiliária, S.A., detida maioritariamente pelo Fundo Aquarius, da Oxy Capital.



O projeto prevê 340 unidades residenciais turísticas, um hotel de cinco estrelas com 197 quartos, um Clube do Aldeamento (com restaurante, bares, open market, esplanada, piscina infinita e zonas de estar), 4 campos de padel e 2 de ténis entre outros serviços e instalações.



O projeto é da autoria do atelier Saraiva + Associados, sendo o arquiteto Hipólito Bettencourt responsável pelo paisagismo.



As primeiras 57 unidades - 24 apartamentos (T1, T2 e T3), 26 townhouses (V2 e V3) e sete villas (V4+1) - estarão concluídas para entrega em 2022, enquanto outras 45 unidades - 29 apartamentos e 16 townhouses - deverão ser entregues em 2023.





O investimento, estimado na ordem dos 270 milhões de euros, "é o maior alguma vez realizado nesta zona do Algarve", destaca ainda a promotora.