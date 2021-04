Esforço para arrendar casa em Setúbal é o dobro do que em Leiria. Veja como é na sua cidade

série de modelos de aprendizagem automática, que combinam informações de várias métricas socioeconómicas de diferentes fontes".



A taxa de esforço é, assim, influenciada por um lado pelo preço das rendas e, por outro, pelo rendimento médio em cada cidade.











Em oito das capitais de distrito de Portugal arrendar casa consome cerca de um terço ou mais do rendimento familiar, superando o limite recomendado de 30%, revela um estudo do site especializado em imobiliário idealista.Setúbal é a cidade onde o arrendamento em março deste ano "comia" a maior fatia do rendimento: 41%. Nesta cidade, a taxa de esforço - que relaciona o valor da renda com o rendimento familiar - é praticamente o dobro do registado em Leiria, onde se situa em 21%.Acima do limiar dos 30% encontram-se ainda Faro, Évora, Lisboa, Beja, Vila Real, Castelo Branco e Porto. Enquanto em Santarém a taxa de esforço é de exatamente 30%.Já em Bragança o arrendamento apenas consome 18% dos rendimentos.Os cálculos foram elaborados tendo em conta o valor médio das rendas nas diversas cidades e o rendimento médio em cada território é apurado com base numa "