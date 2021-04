Leia Também Esforço para arrendar casa em Setúbal é o dobro do que em Leiria. Veja como é na sua cidade

A análise do portal imobiliário idealista feita ao peso do arrendamento em cidades de Portugal, Itália e Espanha aponta Milão como a cidade do sul da Europa onde arrendar casa requer mais esforço por parte das famílias.Segundo estes dados, que relacionam os preços do arrendamento em março de 2021 com a estimativa de rendimentos líquidos familiares, arrendar casa em Milão, na Itália, pode representar 42,6% do rendimento disponível. Este valor ultrapassa a taxa de esforço recomendada, que aconselha que o valor destinado ao pagamento de rendas não deva ultrapassar um terço do rendimento disponível.Setúbal ocupa o segundo lugar deste ranking: nesta cidade portuguesa , arrendar casa poderá consumir até 40,6% do rendimento. Seguem-se mais duas cidades em Itália, Vicenza e Lanusei, que ocupam o terceiro e quarto lugares de maior peso de arrendamento, com 39,6% e 39,1%, respetivamente.Faro e Évora ocupam a sexta e sétima posição desta tabela. Em Faro, arrendar casa poderá ter um peso de 38,8% no rendimento e em Évora de 37,8%. O top 10 conta apenas com duas cidades em Espanha: Santa Cruz de Tenerife (38,8%) e Almería (37,3%).Além do top 10, os dados do idealista referem que em Madrid o arrendamento tem um peso de 36,3%, à frente de cidades portuguesas como Lisboa ou Porto.A taxa de esforço nas duas cidades portuguesas ronda os 35,8% e 30,8%, respetivamente. Estes números estão à frente dos 30,2% da capital italiana, Roma.Tendo em conta as recomendações dos especialistas, apenas Roma e Porto conseguem ficar próximas do valor recomendado de 30%, ainda que ligeiramente acima desta fasquia.